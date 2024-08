Brasileiro Sub-17: Bahia é superado fora de casa pelo Cuiabá

Pivetes de Aço não vencem há cinco partidas no Brasileiro Sub-17 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Os Pivetes de Aço vivem um momento ruim no Campeonato Brasileiro Sub-17. O Bahia visitou o Cuiabá e perdeu pelo placar mínimo, gol marcado por Índio, em jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase da competição nacional. O jogo foi realizado na tarde desta terça-feira, 20, no CT Manoel Dresch, na capital mato-grossensse.

O Bahia foi escalado em Mato Grosso com Jampa; Gabriel Felipe, Gerald, Ruan Victor e André; Kauã Wendel, Anthony e Kisner; Carioca, Guilherme e Dell.

Com o revés, o time Tricolor chega a marca de duas derrotas seguidas no Brasileiro Sub-17. Os comandados do técnico Di Fábio estão há cinco jogos sem vencer.

O time azul, vermelho e branco ocupa a oitava posição no grupo B, com 8 pontos somados em oito jogos disputados na competição.

Os Pivetes de Aço voltam a campo na próxima quarta-feira, 28, quando recebem o Fluminense, às 15h, em Pituaçu, pela 9ª rodada.