Caio Alexandre projeta duelo contra o Flamengo: "Jogo de detalhes"

O Bahia não vence o Flamengo desde 2019 e é comandado por um treinador que nunca venceu o Rubro-Negro em sua carreira como técnico. Neste sábado, 5, o Tricolor terá a última oportunidade de quebrar esses tabus em 2024, em partida da 29ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 4, o volante Caio Alexandre ressaltou que a equipe precisa ter atenção, pois o jogo será decidido nos detalhes. Vale ressaltar que Bahia e Flamengo brigam por uma vaga no G-4 do Brasileirão.

Temos que competir ao máximo, estar bem concentrado. Acho que vai ser um jogo de detalhes, como foram os últimos, então a gente tem que estar bem atento nesses quesitos Caio Alexandre - volante do Bahia

Para Caio, jogar diante da torcida na Arena Fonte Nova é especial e a equipe tem totais condições de fazer uma boa partida e conquistar os três pontos.



“Eu acho que quando a gente joga na Fonte, ao lado do nosso torcedor, a responsabilidade sempre é grande. O Bahia quer sempre estar no topo da tabela, quer estar sempre vencendo os jogos, e a gente almeja isso. Então devemos estar bem concentrados, sabemos que vai ser difícil, mas temos todas as condições de fazer um grande jogo e sair de lá com o triunfo”, complementou.