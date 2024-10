Bahia x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Na busca pela vaga direta à Libertadores de 2025, o Bahia entra em campo neste sábado, 5, contra um adversário direto: o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, o Esquadrão entra em campo às 19h, podendo retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série A.

Para o duelo, Rogério Ceni busca quebrar uma sequência negativa, tendo em vista que o Bahia não vence o Flamengo há 10 jogos, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Além disso, vale lembrar que o treinador jamais venceu a equipe carioca.

Leia mais:

>>Atlético-MG x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

>>Santiago Arias é convocado pela Colômbia para jogos das Eliminatórias

>>Criciúma faz o dever de casa, vence o lanterna e se afasta do Z4

No primeiro turno, jogando com um Maracanã lotado ao seu favor, o rubro-negro carioca aplicou 2x1, com gols de Gerson e David Luiz, enquanto Everaldo descontou para o tricolor. O último encontro entre as equipes foi pela Copa do Brasil, quando o Bahia foi eliminado com um agregado de 2x0.

Para a partida, Ceni não poderá contar com o capitão Everton Ribeiro, que recebeu o 3º cartão amarelo e não poderá somar minutos diante da ex-equipe. O Flamengo, não muito diferente, também terá desfalques de peso, como Everton Cebolinha (ruptura no tendão), Viña (lesão no ligamento cruzado), Pedro (ruptura no ligamento do joelho) e Luiz Araújo (fratura na cartilagem).

Provável escalação:

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, De Pena, Cauly; Thaciano e Everaldo.

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Plata)

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere