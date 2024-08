CBF divulga dia do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Bahia luta pelo título inédito da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Acabou o mistério. Enfim, a CBF divulgou a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2024. O evento será na sede do órgão, agendado para esta terça-feira, 20, às 15h, no Rio de Janeiro. O torcedor do Bahia estará atento. O Esquadrão de Aço é o único representante nordestino nesta fase do maior torneio de clubes do país.

O time azul, vermelho e branco terá como possíveis adversários Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco. O Tricolor busca o título inédito da competição.



Durante o sorteio, as oito equipes estarão incluídas no mesmo pote. O chaveamento até a grande decisão também será definido. Assim como na fase anterior, as partidas ocorrerão no sistema de ida e volta.

As partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil devem acontecer durante a semana do dia 27 de agosto, enquanto os jogos de volta ocorrerão na semana do dia 11 de setembro.

Bahia embolsou R$ 8,925 milhões em premiação

Até o momento, o Bahia já faturou quase R$ 9 milhões em premiação. O clube embolsou R$ 1,47 milhão na primeira fase, mais R$ 1,785 na segunda fase, mais R$ 2,205 milhões na terceira fase. Nas oitavas, o prêmio foi de R$ 3,465 milhões. A classificação para às quartas de final valeram 4,515 milhões.

Caminhada do Esquadrão na Copa do Brasil

Na primeira fase, o Bahia goleou o Moto Club-MA por 4 a 0, com gols de Rafael Ratão, Cauly, Jean Lucas e Estupiñán.

Já na segunda fase, o Esquadrão sofreu contra o Caxias. O time empatou por 2 a 2 no tempo normal, com gols de Thaciano e Cauly, e superou os gaúchos nos pênaltis por 6 a 5.

Na terceira fase, o Tricolor bateu o Criciúma pelo placar mínimo, na Arena Fonte Nova, gol de Thaciano. Com gols de De Pena e Jean Lucas, aplicou 2 a 0 na volta em Santa Catarina.

Nas oitavas, empatou com o Botafogo na ida por 1 a 1, tento anotado por Cauly. Na volta, derrotou os cariocas pelo placar mínimo, gol do uruguaio Lucho Rodríguez.