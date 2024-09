Com cobranças de pênalti, Bahia segue preparação de olho no Flamengo

Rafael Ratão e Marcos Felipe disputando bola em treino realizado nesta segunda - Foto: Divulgação / ECBahia

Após folga no último domingo, 8, o elenco do Bahia se reapresentou e fez o primeiro treino na semana de olho no jogo contra o Flamengo, pelo duelo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, 12, às 21h45, no Maracanã.

As atividades no CT Evaristo de Macedo foram marcadas por um treino técnico comandado pelo treinador Rogério Ceni, que completa, nesta segunda, exatamente um ano desde o anúncio de apresentação feito pelo Esquadrão de Aço.

Na etapa seguinte, um coletivo tático foi organizado pela comissão técnica, que buscou corrigir o posicionamento dos jogadores e simular situações que poderá acontecer durante o duelo decisivo contra o Rubro-Negro carioca. Jogadas de transições ofensivas e defensivas também foram trabalhadas pelo treinador.

No departamento médico, o atacante Biel ainda não participou das atividades, tratou a lesão e ficou na academia. O uruguaio Nicolás Acevedo deu prosseguimento à transição física.

Por fim, os atletas ainda aperfeiçoaram-se nas bolas paradas, incluindo pênaltis. Vale mencionar que, após perder por 1 a 0 na partida de ida, o Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para as cobranças. Em qualquer placar que envolva uma vantagem maior para o Tricolor, a equipe baiana, estará, pela primeira vez na história, em uma semifinal de Copa do Brasil.

Confira a programação semanal divulgada pelo Esquadrão de Aço:

Segunda (9) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Terça (10) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

(Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Quarta (11) - 10h00:

Treino no CT Evaristo de Macedo

Quinta (12) - 21h45:

Flamengo x Bahia - Maracanã

Sexta (13):

Retorno para Salvador

Sábado (14) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo

(Entrevista coletiva remota depois da atividade)

Domingo (15): 18h30

Bahia x Atlético-MG - Arena Fonte Nova