Com Pivete de Aço, Bahia está escalado para pegar o Cruzeiro; confira

Jovem zagueiro Fredi será titular do Bahia contra o Cruzeiro no Mineirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia já está escalado para o compromisso diante do Cruzeiro, marcado para logo mais às 21h30, no Mineirão, em confronto que fecha a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni promoveu mudanças na equipe. A novidade vem do setor de defesa, onde o jovem Fredi, cria da base tricolor, inicia o jogo em BH. Será a primeira oportunidade do defensor de 18 anos nesta Série A. Com isso, David Duarte estará entre os reservas.

No meio de campo, Erick entra no lugar de Everton Ribeiro que será opção no banco de reservas. No ataque, Cauly retorna a equipe na vaga de Ademir. Willian José segue no comando de ataque e Lucho Rodríguez estará entre os substitutos.

Outro Pivete de Aço que está relacionado é o atacante Ruan Pablo, campeão do Sul-Americano sub-17, que retornou do período com a Seleção Brasileira e fica no banco.

Vale salientar que o time não contará com Kanu, Gabriel Xavier, Michel Araujo e Iago Borduchi, além de Rodrigo Nestor, que sentiu o tornozelo em uma das atividades da semana.

O Esquadrão de Aço vai a campo em Belo Horizonte escalado com Ronaldo; Santiago Arias, Fredi, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Cauly, Erick Pulga e Willian José.