Rodrigo Nestor desfalca o Bahia contra o Cruzeiro no Mineirão

Rodrigo Nestor não enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 17 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de relacionados pelo técnico Rogério Ceni para o jogo de logo mais, às 21h30, contra o Cruzeiro, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e a ausência de Rodrigo Nestor foi o que chamou atenção do torcedor tricolor.

Sem contar com Kanu, Gabriel Xavier, Michel Araujo e Iago Borduchi, o meio-campista Rodrigo Nestor é mais um desfalque do Esquadrão. O camisa 11 sofreu entorse no tornozelo durante os treinamentos da semana e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte.

Novidade

O atacante Ruan Pablo, campeão do Sul-Americano sub-17, retornou do período com a Seleção Brasileira e foi relacionado para o jogo.

Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Ronaldo.

Laterais: Gilberto, Luciano Juba e Santiago Arias.

Zagueiros: Fredi, David Duarte e Ramos Mingo.

Meio campo: Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Erick, Acevedo, Rezende, Cauly e Jota.

Atacantes: Ademir, Luciano Rodríguez, Kayky, Willian José, Erick Pulga, Tiago e Ruan Pablo.