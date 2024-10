Confira as escalações de Bahia e Fortaleza para o clássico nordestino

MUDANÇA NO BAHIA

Esquadrão pode terminar a rodada no G-4 com uma combinação de resultados - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esquadrão de Aço está definido para encarar o Fortaleza na noite deste sábado, 21, a partir das 21h, no Castelão. Sem surpresas, o técnico Rogério Ceni repetiu a base da equipe que vem atuando no Brasileirão e fez apenas uma mudança: o zagueiro Victor Cuesta assume a vaga do suspenso Kanu.

Leia mais:

>> Com zagueiro de volta, Bahia divulga lista para enfrentar o Fortaleza

>> Torcida do Fortaleza prepara recepção incomum para Caio Alexandre

Caso conquiste o triunfo fora de casa, o Tricolor baiano pode terminar a rodada no G-4 com uma combinação de resultados.

Já o Leão do Pici vem com uma equipe bastante modificada em relação a última partida contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Alguns jogadores considerados titulares começam o duelo no banco de reervas.

Confira as escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Árias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Thaciano, Everaldo e Cauly. Téc: Rogério Ceni.

Fortaleza: João Ricardo, Britez, Kusevic, Cardona; Mancuso, Hércules, Martinez, Zé Welisson e Matheus Rosseto; Marinho e Lucero. Téc: Vojvolda.