Dois meses sem marcar: Everaldo não balança as redes há 11 jogos

Everaldo marcou pela última vez contra o Athlético-PR, no dia 10 de julho. - Foto: EC Bahia | Rafael Rodrigues

Camisa 9 do Bahia, uma das equipes que mais balançou as redes no futebol brasileiro em 2024, nesta terça-feira, 10, Everaldo alcançou a marca negativa de exatos dois meses sem colocar a bola no fundo do gol. A última vez que o atacante marcou um gol foi na partida contra o Athlético-PR, no triunfo por 3 a 1 fora de casa, no dia 10 de julho. Desde então, já são 11 partidas na seca.

Leia mais:

>> Há um ano no cargo, Ceni revela dívida com o Bahia: "Faltou um título"

>> Um ano de Rogério Ceni no Bahia: o que mudou?

Apesar do número ostentando nas costas, no esquema promovido por Rogério Ceni, Everaldo muitas vezes acaba exercendo uma função um pouco diferente do que a esperada pela torcida azul, vermelha e branca. Isso porque o centroavante de ofício acaba atuando nas pontas do campo, exercendo um papel importante na recomposição.

A mudança na posição do atacante se deve ao posicionamento de Cauly no esquema tático de Ceni. Segundo o próprio treinador, o camisa 8 joga livre pelo meio, muitas vezes ‘invadindo’ o setor de Everaldo. Ainda assim, o atacante é um dos principais artilheiros do Esquadrão no ano, atrás apenas de Thaciano, que possui 14 gols, e dividindo a vice-liderança com Jean Lucas, ambos com nove tentos marcados.

Confira os jogos do jejum de Everaldo:

Bahia 0 x 2 Corinthians (BR24)

Atlético-GO 1 x 1 Bahia (BR24)

Bahia 1 x 1 Internacional (BR24)

Botafogo 1 x 1 Bahia (CDB24)

Fluminense 1 x 0 Bahia (BR24)

Bahia 1 x 0 Botafogo (CDB24)

Bahia 2 x 0 Vitória (BR24)

Grêmio 0 x 2 Bahia (BR24)

Bahia 0 x 0 Botafogo (BR24)

Bahia 0 x 1 Flamengo (CDB24)

Red Bull Bragantino 2 x 1 Bahia (BR24)