"É o nosso objetivo maior", afirma Marcos Felipe sobre vaga na Liberta

Figurando na 6ª colocação da tabela da Série A do Brasileirão, com 42 pontos, o Bahia segue firme na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. De acordo com o goleiro Marcos Felipe, levar o Tricolor de volta para a competição internacional é o principal foco da temporada.

"Há muito tempo o clube não vai pra uma Libertadores. Com certeza hoje é o nosso objetivo maior se classificar para a competição. Colocar o Bahia na prateleira que ele nunca deveria ter saído. Sabemos que são muitos anos que o Bahia não participa de uma Libertadores, então nós queremos realmente trazer esse sonho para o torcedor, que é de colocar o Bahia nessa prateleira internacional novamente", afirmou ele, em entrevista coletiva desta sexta-feira (27).

Rodeado de grandes expectativas por parte dos torcedores devido ao alto investimento, o Esquadrão amargou eliminações nas competições de mata-mata e não levantou nenhum 'caneco' este ano, deixando os tricolores com o sentimento de 'quero mais'. Questionado sobre o assunto, o guarda-redes disse que o time precisa aprender com as falhas para colher o sucesso no futuro.

"Se olharmos os jogos que fomos eliminados, nós fomos superiores a todos os adversários. Pegamos boas equipes, com bons jogos. Fomos superiores, mas infelizmente em jogos de mata-mata, nem sempre quem joga melhor se classifica. Então temos que buscar aprender com o que foi passado, temos que pegar tudo como exemplo para que, nas próximas oportunidades, possamos classificar o time e fazer história", expressou.

O Bahia entrará em campo no domingo (29) para duelar contra o Criciúma na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.