Jean Lucas cobra atenção após empate: "Caprichar mais na frente"

Jean Lucas comemora o gol do Bahia contra o Inter pela Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia estreou na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Inter, na noite desta quinta-feira, 3, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada da fase de grupos. O autor do gol tricolor foi o volante Jean Lucas no segundo tempo.

Após a partida, o meio-campista fez seu resumo do jogo e afirmou que a equipe precisa ser mais efetiva no ataque. Jean também já projeta o jogo contra o Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"No primeiro tempo a gente teve bastante ocasião de gol. Faltou a gente caprichar um pouco mais na frente. O time deles chegou uma vez no nosso gol, agora no segundo tempo. É ter mais atenção, trabalhar agora na semana para fazer um bom jogo domingo que também é importante", disse o camisa 6 ao canal ESPN.

Agora, os comandados de Rogério Ceni focam no Brasileirão. A equipe visita o Santos neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada.

Pela Liberta, o próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será contra o Nacional-URU, no Estádio Parque Central, em Montevidéu.