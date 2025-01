Jota, do Bahia, analisa oportunidade no Baianão: "Desafio muito bom"

Meio-campista Jota possui contrato com Bahia até julho de 2025 - Foto: Divulgação | ECBahia

Sob comando do novo treinador Leonardo Galbes, a equipe sub-20 do Bahia seguiu preparação nesta sexta-feira, 27, para a disputa das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano de profissionais. Peça carimbada na categoria, o meio-campista Jota analisou a oportunidade de jogar contra atletas experientes e projetou a estreia do Esquadrão de Aço, que será contra a Jacuipense, no dia 12 de janeiro, às 16h, no Joia da Princesa.

"Um desafio muito bom para a gente. Estamos trabalhando forte, tivemos um período curto de férias e já voltamos para se preparar bem, porque é um desafio importante com três jogos para nós desempenharmos bem, ter um bom resultado e buscar o triunfo", disse o jogador de 20 anos em entrevista coletiva.

Desde 2023 defendendo a camisa do Bahia, Jota renovou seu vínculo contratual até julho de 2025 e pode ter, no Campeonato Baiano, sua última chance de jogar profissionalmente no Tricolor. O atleta, que também disputou a competição na temporada passada, revelou que encarou a oportunidade como uma "boa experiência".

"Uma boa experiência. Infelizmente a gente não conseguiu ter bons resultados, mas serviu de aprendizado e bagagem para levar para esse ano. Agora um pouco mais adaptado no cenário profissional para conseguir fazer bons jogos", disse o meio-campista.

Acostumado a enfrentar a Jacuipense em torneios de divisões de base, o jogador voltará a enfrentar o Leão do Sisal, dessa vez contra a equipe profissional. Questionado sobre a partida de estreia, Jota avaliou o confronto exaltando o adversário.

"Jacuipense é uma equipe que já está a muito tempo no cenário baiano, sempre fazendo um bom trabalho. [...] Eles vêm com um time forte e não estudamos muito ainda porque falta um bom tempo, mas com certeza vai ser um jogo difícil no mando de campo deles. Vão vim para ganhar, mas também vamos dar o máximo para sair com o triunfo", concluiu.

Além de Jacuipense, o Baahia enfrentará o Atlético de Alagoinhas e o Jacobina pela segunda e terceira rodada do Baianão, respectivamente.