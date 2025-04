Neymar segue fora e desfalca Santos contra o Bahia no Brasileirão

O Santos ainda não contará com Neymar Jr no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. O atacante se recupera de uma lesão na coxa e não ficará à disposição do técnico Pedro Caixinha no confronto, marcado para o próximo domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Brasileirão. A informação foi divulgada pela TNT Sports.

Contratado nesta temporada pelo Peixe, Neymar esteve em campo pela última vez no dia 2 de março, contra o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o jogador marcou um dos gols que deram a vitória ao Santos.

Apesar de ter o seu melhor jogador com desfalque, o clube paulista pode ter o retorno do venezuelano Soteldo no jogo contra o Bahia. O atacante foi poupado na derrota para o Vasco, na estreia do Brasileirão, e pode voltar a treinar com bola após sentir dores no músculo adutor da perna direita.

Antes de enfrentar o Santos, o Tricolor tem um compromisso importante pela Copa Libertadores. A equipe de Rogério Ceni enfrenta o Internacional, nesta quinta-feira, 3, às 19h, pela 1ª rodada da fase de grupos da competição continental.

O clube paulista, sem torneios continentais para disputar, foca na preparação para o duelo diante do Esquadrão de Aço.