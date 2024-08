Presidente do Bahia leva namorado para assistir clássico

Reprodução / Instagram / @Jordandafner

Em clima de romance, o presidente do Bahia, Emerson Ferretti, levou seu namorado, o bailarino Jordan Dafner, para acompanhar o clássico Ba-Vi na Fonte Nova, no último domingo (11). O ex-goleiro e agora dirigente mostrou que deu sorte tanto no jogo quanto no amor, pois viu o Esquadrão derrotar o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

O bailarino já havia acompanhado outros jogos ao lado do 'mozão', mas nesta quarta-feira (14), foi a primeira vez que postaram uma foto juntos, o que gerou diversos comentários de apoio ao casal.



Vale ressaltar que Emerson é o primeiro presidente de um clube brasileiro assumidamente gay. O casal está junto desde o início do ano e, inclusive, foi visto curtindo o Carnaval junto.