Com possíveis desfalques, Bahia encerra preparação antes de viajar

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na manhã desta quinta-feira, 15, os atletas do Esquadrão realizaram a última atividade com bola antes da viagem para o sul do país, onde enfrentarão o Grêmio. O grupo iniciou o dia assistindo a um vídeo no auditório, revisando os erros e acertos da partida contra o Vitória na última rodada do Brasileirão.

Após a sessão de vídeo, os jogadores se dirigiram ao campo 2 para um treinamento técnico, que incluiu exercícios de passe, confrontos em situações de 1×1, 2×1 e 3×2, além de cruzamentos laterais e finalizações. Em seguida, no campo 1 do CT, o treinador Rogério Ceni dividiu o elenco em dois times e conduziu um trabalho tático. Nos minutos finais da atividade, Ceni também se encarregou dos passes em um treino de chutes da entrada da grande área e cabeçadas.

No entanto, o técnico terá alguns desfalques para o confronto contra o Grêmio. O lateral direito Gilberto e o atacante Biel continuam em tratamento e não devem estar disponíveis. O volante Nico Acevedo e o meia Everton Ribeiro realizaram apenas atividades físicas. A participação do camisa 10 na partida ainda é incerta. Rezende fez mais um dia de treino especial físico e técnico, enquanto Ademir iniciou o período de transição, o que também pode limitar suas opções.