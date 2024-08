Bahia anuncia patrocínio com marca popular de cerveja; confira

Bahia anuncia parceira com o Grupo Petrópolis - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF anunciou nesta quinta-feira, 15, um novo acordo de patrocínio com o Grupo Petrópolis, empresa do setor de bebidas. O contrato inclui duas marcas: a cerveja Itaipava, com duração de dois anos, e o TNT Sport, que se comprometeu com o clube por um ano e meio.

José Luiz Sinti, gerente de Patrocínios do Grupo Petrópolis, destacou a importância da parceria: “O patrocínio de Itaipava e TNT Sport ao Esporte Clube Bahia SAF é um marco significativo para nossas marcas. Acreditamos que essa parceria reforça nosso compromisso com a cultura local e fortalece nossa presença no cenário esportivo, criando uma conexão genuína com os torcedores, além de refletir os valores que ambas as marcas compartilham".

A relação da Itaipava com a Bahia é antiga. A cerveja, que abastece todo o estado, é fabricada em Alagoinhas e é vendida na Casa de Apostas Arena Fonte Nova há mais de dez anos.

Rafael Soares, diretor de Marketing do Esporte Clube Bahia SAF, também se manifestou sobre o acordo: "É com alegria que anunciamos a parceria entre o Esporte Clube Bahia SAF e o Grupo Petrópolis. Vemos isso como um casamento perfeito, já que o Grupo Petrópolis, uma grande empresa brasileira, também demonstra forte interesse no Bahia. Estamos muito felizes com esse acordo, que traz o melhor resultado financeiro possível para o segmento e para o clube. Esperamos que essa parceria ajude a impulsionar ainda mais nosso sucesso e crescimento, beneficiando ambas as partes".

As marcas estarão presentes em diversas plataformas do clube, incluindo o backdrop da sala de imprensa, zona mista, áreas de treinamento e viagens, além das placas de campo no Centro de Treinamento.