Bahia comunica novo empréstimo de Diego Rosa

O volante jogou em 30 oportunidades com a camisa do Tricolor - Foto: Thiago Caldas/Divulgação/ECBahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, na manhã desta quinta-feira, 15, o novo empréstimo do volante Diego Rosa. O atleta, que pertence ao clube até 2027, retornou ao Bahia em julho após um período emprestado, mas vinha treinando separado do elenco no CT Evaristo de Macedo, aguardando uma definição sobre seu futuro.

No último domingo, 12, Diego Rosa postou uma foto na sala VIP do aeroporto internacional de Salvador em suas redes sociais, acompanhada da mensagem: “Vamos com Deus”.

Leia mais:

Sem descanso? Jogadores do Bahia tem mais jogos do que 13 times da Série A

Copa do Brasil: a 13 dias para quartas, CBF segue sem marcar sorteio



Agora, o volante defenderá as cores do Lommel, clube da segunda divisão da Bélgica, até junho de 2025. O Bahia deseja sucesso ao jogador em sua nova jornada no futebol europeu. Essa será sua terceira passagem pelo clube belga.