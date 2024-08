Veja comparação da pontuação do Bahia com equipes que ficaram no G-6

Jean Lucas e Juba no clássico contra o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na luta para conseguir vaga na próxima Copa Libertadores, o Bahia acumula 35 pontos conquistados em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro. Fora da zona de classificação no momento, o Tricolor precisa melhorar sua campanha para sonhar com G-6, mas vê exemplos de times que se superaram e conseguiram engatar reações.

Com campanhas inferiores a do Bahia em 22 jogos, Athletico (2019), Grêmio (2019), Corinthians (2021), Red Bull Bragantino (2021) e Atlético-MG (2023) foram equipes que conseguiram terminar o campeonato ao menos em zona de Pré-Libertadores.

Por outro lado, também ocorreram casos de times que tinham pontuações acima da atual do Esquadrão e ficaram abaixo dos seis melhores colocados. Corinthians (2019), Palmeiras (2020) e Santos (2020) passaram por isso, enquanto o Atlético-MG (2022) tinha os mesmos 35 pontos e acabou em 7º. A boa notícia é que todos esses conseguiram se classificar para a 'Liberta', mas precisaram contar com as vagas extras que transformaram o G-6 em G-8, o que não é algo garantido.

Leia mais:

Bahia anuncia patrocínio com marca popular de cerveja; confira

Bahia comunica novo empréstimo de Diego Rosa

Sem descanso? Jogadores do Bahia tem mais jogos do que 13 times da Série A



Campanhas das equipes que terminaram no G-6 em 22 jogos nas últimas cinco edições do Brasileirão:



2019

- Athletico - 31 pontos em 22 jogos (5º com 64 pontos)

- Grêmio - 34 pontos em 22 jogos (4º com 65 pontos)

- São Paulo - 36 pontos em 22 jogos (6º com 63 pontos)

- Santos - 41 pontos em 22 jogos (2º com 74 pontos)

- Palmeiras - 46 pontos em 22 jogos (3º com 74 pontos)

- Flamengo - 49 pontos em 22 jogos (1º com 90 pontos)

*Corinthians tinha 41 pontos em 22 jogos e não terminou no G-6 (8º com 56 pontos)

2020

- Fluminense - 35 pontos em 22 jogos (5º com 64 pontos)

- Internacional - 36 pontos em 22 jogos (2º com 70 pontos)

- Grêmio - 37 pontos em 22 jogos (6º com 59 pontos)

- Atlético-MG - 39 pontos em 22 jogos (3º com 68 pontos)

- Flamengo - 39 pontos em 22 jogos (1º com 71 pontos)

- São Paulo - 44 pontos em 22 jogos (4º com 66 pontos)

*Palmeiras e Santos tinham 37 pontos em 22 jogos e não terminaram no G-6 (7º com 58 pontos e 8º com 54)

2021

- Corinthians - 33 pontos em 22 jogos (5º com 57 pontos)

- Red Bull Bragantino - 34 pontos em 22 jogos (6º com 56 pontos)

- Fortaleza - 36 pontos em 22 jogos (4º com 58 pontos)

- Palmeiras - 39 pontos em 22 jogos (3º com 66 pontos)

- Flamengo - 42 pontos em 22 jogos (2º com 71 pontos)

- Atlético-MG - 49 pontos em 22 jogos (1º com 84 pontos)

2022

- Internacional - 36 pontos em 22 jogos (2º com 73 pontos)

- Athletico - 37 pontos em 22 jogos (6º com 58 pontos)

- Fluminense - 38 pontos em 22 jogos (3º com 70 pontos)

- Corinthians - 39 pontos em 22 jogos (4º com 65 pontos)

- Flamengo - 39 pontos em 22 jogos (5º com 62 pontos)

- Palmeiras - 48 pontos em 22 jogos (1º com 81 pontos)

*Atlético-MG tinha 35 pontos em 22 jogos e não terminou no G-6 (7º com 58 pontos)

2023

- Atlético-MG - 31 pontos em 22 jogos (3º com 66 pontos)

- Red Bull Bragantino - 36 pontos em 22 jogos (6º com 62 pontos)

- Flamengo - 39 pontos em 22 jogos (4º com 66 pontos)

- Grêmio - 39 pontos em 22 jogos (2º com 68 pontos)

- Palmeiras - 41 pontos em 22 jogos (1º com 70 pontos)

- Botafogo - 51 pontos em 22 jogos (5º com 64 pontos)