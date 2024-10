"Será um Bahia forte", garante Thaciano antes de confronto direto

Thaciano concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 17 - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia volta a campo nesta sexta-feira, 18, para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, após a pausa no Brasileirão devido à Data FIFA. Na véspera do confronto, o meia Thaciano demonstrou confiança na preparação da equipe, destacando que o grupo tem totais condições de conquistar uma vitória fora de casa.

"Temos que manter nosso foco e trabalho, continuar com a mesma pegada. Quando entramos em campo, sempre buscamos o triunfo, e dessa vez não será diferente", declarou o jogador em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 17, no CT Evaristo de Macedo.

Leia mais:

>> Com retorno de Lucho e Ruan, Bahia faz último treino antes do Cruzeiro

>> Cruzeiro x Bahia: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Thaciano também comentou sobre o estilo de jogo que o torcedor pode esperar do Bahia na partida contra o Cruzeiro. "Será um Bahia forte, que vai buscar o jogo e os pontos que são essenciais para nossos objetivos na temporada. Sabemos da dificuldade desse adversário, mas vamos focar no Cruzeiro e buscar os três pontos."

O meia ainda ressaltou a importância dos próximos confrontos, já que o time enfrentará o Vasco no próximo dia 28, outro adversário direto na tabela. "São confrontos diretos, jogos muito importantes que precisamos pontuar. Tivemos uma semana boa de trabalho e esperamos colher bons resultados nessas partidas," concluiu.