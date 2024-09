23/08/2024 às 21:50 - há XX semanas | Autor: Da Redação E AÍ? STJD reabre inquérito sobre interferência externa em Bahia e Grêmio Partida na Arena Fonte Nova foi realizada em abril

Técnico Renato Gaúcho retirou os jogadores do Grêmio do banco de reservas no jogo contra o Bahia na Fonte Nova - Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva reabriu o inquérito para investigação de uma suposta interferência externa na partida entre Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, em abril. O recurso gremista foi concedido após voto dos auditores do órgão. Leia mais: >> Após solicitar retorno, Hull City libera Estupiñán para clube mexicano A situação é referente a expulsão do atacante Diego Costa. De acordo com o tricolor gaúcho, ocorreu por interferência de Jailson Macedo Freitas, delegado da partida, que é presidente da CEAF (Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia). Dois dias depois do jogo, o Grêmio entrou com uma Nota de Infração. O procurador-geral da época deu parecer favorável ao arquivamento do caso. Na sequência, o clube solicitou uma revisão, que seguiu mantida por Paulo Dantas, novo procurador-geral. Um novo relator para o inquérito será sorteado pelo STJD. Em relação ao julgamento de Diego Costa, o processo disciplinar espera a conclusão para a apreciação em primeira instância. O que aconteceu? Antes do apito final, o técnico Renato Gaúcho e o elenco do Grêmio se envolveram em uma discussão com o árbitro Braulio da Silva Machado, que terminou expulsando o atacante Diego Costa, que havia sido substituído. Segundo o quarto árbitro, o centroavante gremista o ofendeu. O treinador, a comissão técnica e os jogadores do banco de reservas deixaram o gramado.

Compartilhe essa notícia com seus amigos