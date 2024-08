Tio de Luciano Rodriguez provoca Vitória e aumenta tensão para o Ba-Vi

Vídeo publicado pelo tio do atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após marcar o gol que deu o Bahia a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, o atacante Luciano Rodriguez foi presença em um vídeo polêmico na noite de quarta-feira, 8. Acompanhando o jogador na sua saída da Arena Fonte Nova, o seu tio Vega Liber publicou um vídeo polêmico nas redes sociais, com provocação ao Vitória, próximo adversário do Tricolor.

O uruguaio começa o vídeo gravando o jogador e celebrando o gol marcado contra o Botafogo. "Homem gol, Homem gol papá". Em seguida, ele mostrou o dedo médio e provocou os torcedores do Vitória: "Aqui pros vices, vai tomar todo mundo, sabe onde?", falou fazendo um gesto obsceno. O jogador não reagiu a ação do parente.

O vídeo passou a circular nas redes sociais, com torcedores do Bahia e do Vitória reagindo de maneira diferente. Teve quem criticasse e até mesmo afirmasse ter enviado o conteúdo aos jogadores do Rubro-Negro.

Veja vídeo:

QUE VÍDEO BOM! HOMEM GOOOOOOL pic.twitter.com/fvV510xzjy — Yuri Santana (@oysantanaa) August 8, 2024

Bahia e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Campaonato Brasileio. O Rubro-Negro tem levado vantagem nos clássicos deste ano e foi campeão baiano. No jogo do primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram em 2 a 2 no Barradão.