Torcedor do Bahia confia em triunfo sobre o Inter e deseja volta de 'pitbull'

Diego Martins é torcedor apaixonado pelo Bahia e vai curtir a estreia na Libertadores - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Aproveitando cada segundo da Libertadores, como todo torcedor do Bahia, o tricolor Diego Martins, de 39 anos, está na Arena Fonte Nova aguardando o pontapé inicial da partida contra o Internacional, cheio de confiança.

Além disso, ele deu sua contribuição sobre o interesse do Botafogo no meio-campista Cauly.

"Hoje o triunfo vem! O Inter é uma equipe bem formada, mas sabemos também da qualidade do Bahia. É um time que o Bahia gosta de jogar, que é time que joga bem, joga aberto, e o Bahia gosta de jogar contra esse time que joga aberto. Então, o placar de hoje é 2x0", projetou o torcedor, em entrevista ao Portal MASSA!, na noite desta quinta-feira, 3.

"Jogador do Botafogo que era nível Cauly, como ele jogou em 2023, seria Thiago Almada, que não está mais no Botafogo, está no Lyon, hoje. Eu queria Gregore de volta no Esquadrão, porque Gregore vestiu a camisa, então seria um bom jogador, que a gente precisa, um pitbull, que marque, aquele volantão que a gente necessita. Caio Alexandre sabe jogar com a bola no pé, mas a gente não tem aquele volante pegador, a gente está precisando muito disso, que vista a camisa", concluiu Diego.