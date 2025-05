Torcida do Botafogo picha muro e pede saída de Renato Paiva, ex-Bahia

Renato Paiva está sob pressão no comando técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva / Botafogo

A pressão aumentou no Botafogo. Muros do Estádio Nilton Santos amanheceram pichados nesta terça-feira, 6, com protestos da torcida contra o técnico Renato Paiva e o empresário John Textor, dono da SAF alvinegra. As mensagens surgem em meio a um momento de instabilidade, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.

Com frases como “Fora, Paiva. Burro e medíocre” e “Burrice jamais vista. Abre o olho, John”, a torcida demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe sob comando do treinador português, que passou pelo Bahia em 2023 e hoje comanda o time carioca.

Torcida do Botafogo exige saída de Renato Paiva do Botafogo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Presidente da SAF do Botafogo John Textor é alvo de protesto | Foto: Reprodução / Redes Sociais

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Botafogo é atualmente o terceiro colocado no Grupo A da Libertadores, com apenas três pontos conquistados e ocupa a 12ª posição no Brasileirão, com 11 pontos, desempenho considerado abaixo das expectativas após o investimento feito pela SAF.

O protesto antecede o confronto decisivo contra o Carabobo, da Venezuela, marcado para esta terça-feira , 6, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A pressão por um bom resultado é grande, e um novo tropeço pode agravar ainda mais a crise no clube.

Renato Paiva assumiu o Botafogo após passagem marcada por altos e baixos no Bahia, onde também enfrentou críticas da fiel torcida tricolor.