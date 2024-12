Ainda em busca da permanência, Vitória tem chance de vaga na Libertadores

Alerrandro comemora gol do Vitória sobre o Botafogo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em ascensão no Brasileirão, em um segundo turno com excelente aproveitamento, o Vitória mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga na Pré-Libertadores em 2024. Atualmente na 11ª posição, com 42 pontos, o Rubro-Negro precisará fazer a parte dele e contar com uma difícil combinação de resultados para isso.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance do Vitória alcançar a 7ª posição é de apenas 0,4%. No entanto, a 8ª vaga no Brasileirão pode ser liberada caso o Botafogo vença a final da Libertadores no próximo sábado, 30.

Matematicamente, o Vitória pode chegar a 51 pontos caso triunfe nas três rodadas restantes, podendo ultrapassar os adversários diretos. Porém, mesmo que a equipe vença apenas duas partidas, ainda há chances matemáticas.

Com isso, o time chegaria a 48 pontos com 14 vitórias, número que Bahia e Corinthians, caso perdessem dois jogos e empatassem no confronto direto, não conseguiriam alcançar. Além disso, o Vitória também precisaria secar o Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro, equipes que atualmente estão à frente na tabela.

O Vitória enfrenta adversários difíceis na reta final, incluindo o clássico dos Leões, contra o Fortaleza, no próximo domingo, 1º, às 18h30, no Barradão. Além do tricolor, o time duela com Grêmio e Flamengo nas últimas rodadas do campeonato.