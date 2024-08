Assistente de Carpini revela estratégia e avalia: "Funcionou bem"

Estephano Djian, assistente de Thiago Carpini - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

Mesmo sem Thiago Carpini, suspenso, o Vitória conseguiu vencer o Cuiabá por 1 a 0 na tarde deste sábado, 3, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem substituiu o treinador à beira do campo foi seu assistente Estephano Djian, que comandou o Rubro-Negro pela primeira vez e viu Wagner Leonardo marcar o gol que garantiu mais três pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o assistente de Thiago Carpini analisou a partida do Vitória, explicou os ajustes feitos no intervalo e revelou nervosismo por conta do dia especial.

“Acho que não foi um primeiro tempo ruim, as equipes se estudam muito. A gente corrigiu algumas situações no intervalo e cobrou mais agressividade na marcação para roubar a bola mais perto do gol. Também pedimos para colocar mais bolas na área. Dos últimos 15 gols sofridos pelo Cuiabá, muitos foram em cruzamentos. Essa era nossa ideia, e funcionou muito bem”, disse Estephano Djian.

“Confesso que no primeiro tempo ainda tinha muita tensão no jogo, você fica mais preocupado. Mas depois que fizemos o gol, e com o apoio da torcida, tudo ficou mais especial. É uma experiência que eu vou levar comigo, você realmente fica bem emocionado. É uma coisa diferente”, detalhou.

O resultado tirou o Vitória da zona de rebaixamento e mantém a equipe com 100% de aproveitamento no segundo turno, onde o aproveitamento precisa ser bem superior ao da primeira metade do campeonato para evitar o descenso.

“Essa questão do returno, internamente a gente trata jogo a jogo. A nossa ideia é que a gente possa ser melhor a cada jogo. Como forma de motivação, para que os atletas possam levar para dentro de campo, é que no turno passado a equipe que a gente perdeu, a gente consiga um ponto ou três, se nós empatamos, que seja vitória. É desse jeito que a gente tem encarado nosso segundo turno para que a gente possa seguir pontuando e sair dessa situação incômoda para nós e fazer um grande segundo turno para permanecer na Série A”, declarou Djian.

“A obrigação [das equipes que têm jogos a menos] é vencer. A nossa segue sendo o jogo a jogo. Os nossos adversários, que estão nessa parte de baixo da tabela e que tem esses jogos faltando, têm a obrigação e a gente segue fazendo o nosso”, complementou.

Agora o Vitória se prepara para o clássico Ba-Vi da 22ª rodada, marcado para o próximo domingo, 11. O jogo tem o Bahia como mandante e será realizado na Arena Fonte Nova.