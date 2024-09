Com Ryller e Matheusinho em observação, Vitória treina tático na Toca

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória seguiu com a segunda semana de preparação para o jogo decisivo contra o Atlético-GO, marcado para este sábado, 14, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



Leia mais:

>> Ex-Vitória, Walter faz sua estreia por equipe da Série B de Rondônia

>> Ricardo Silva 'presta queixa' contra mulher que o acusa de estupro

Após os exercícios de ativação na academia na tarde desta quarta-feira, 11, o grupo rubro-negro foi a campo para o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini comandou um treino tático de 11 contra 11 em campo aberto. O trabalho tinha a finalidade de simular movimentações ofensivas e aprimorar a construção de jogadas desde o campo de defesa.

O meia Matheusinho e o volante Ricardo Ryller treinaram normalmente e seguem em evolução, contudo seguem em observação. Em recuperação de uma pubalgia, o lateral-esquerdo Patric Calmon continuou com o tratamento conservador com repouso na sequência.

Já o volante Caio Vinícius, que está em recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita, fez tratamento no departamento médico e exercícios na academia.

O grupo retorna às atividades na tarde desta quinta-feira, 12, na Toca do Leão. Amargando a zona da degola, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer.