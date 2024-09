Ex-Vitória, Walter faz sua estreia por equipe da Série B de Rondônia

Walter, em 2021, entrando em campo pelo Vitória - Foto: Pietro Carpi/EC Vitória

A longa carreira do atacante Walter ganhou mais um capítulo na última segunda-feira, 9. O atacante, criado na base e com curta passagem no time principal do Vitória, em 2021, e foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010, fez sua estreia pelo Rolim de Moura, clube da Segunda Divisão de Rondônia.



No duelo contra o Guaporé, a equipe de Walter foi derrotada por 3 a 1 em partida válida pelo jogo de ida da final do campeonato estadual. Vale ressaltar que o atleta de 35 anos foi anunciado pelo clube rondonense e disputará, em toda sua passagem pelo Rolim de Moura, as duas partidas da decisão.

Em sua passagem pelo Vitória, Walter fez quatro partidas pelo clube baiano e não chegou a balançar as redes. O jogador, que não chegou ganhar oportunidades entre os titulares, entrou em campo pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, no qual disputou o clássico BaVi, que terminou no empate por 0 a 0, no Barradão.

Ao relembrar a passagem pelo Rubro-Negro, Walter não escondeu a decepção e citou ter vergonha do período passado na Toca do Leão.

"Falaram irem me pagar e não me pagaram. Tenho vergonha de dizer que joguei lá, tipo assim... E não foi para mim só. Foi também para outras pessoas. Aquilo não parecia profissional. É esse time que eu não quero nem saber", relembrou.