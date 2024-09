Números: Leão tem que dobrar aproveitamento pra sonhar com permanência

Jogadores do Vitória reunidos - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Vitória se vê cinco pontos distante do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 22 pontos e atual 18º colocado na tabela, o Leão precisa praticamente dobrar seu aproveitamento na competição para sonhar com a permanência na Série A.

Em 25 rodadas do Brasileirão até aqui, o Vitória conquistou apenas cerca de 29,34% dos 75 pontos possíveis. Levando em consideração a era dos pontos corridos no formato atual com 20 equipes, implementado na edição de 2006, a pontuação média do 16º colocado é de 43 pontos. Com isso, o Leão precisaria somar mais 21 nos 13 jogos restantes.

Para alcançar os 21 pontos necessários, o Rubro-Negro teria que fazer uma campanha de 53,85% de aproveitamento, quase o dobro do atual. Seria basicamente conquistar seis vitórias e três empates, ainda podendo perder quatro partidas.

Torcida do Vitória no duelo contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ainda que consiga melhorar seus números, isso ainda pode não ser o suficiente para o Vitória. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que terminar com 43 pontos tem quase 24% de chances de rebaixamento. Na Série A de 2023, por exemplo, o Santos caiu com esta mesma pontuação e não teria escapado mesmo que fizesse um ponto a mais, pois ficaria atrás do Bahia pelo critério de vitórias.



Na tentativa de buscar uma reação heroica, o Vitória quer um bom resultado no próximo sábado (14), às 16h, contra o Atlético-GO. O duelo direto contra o Z-4 será realizado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.