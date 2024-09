Endrick é eleito 3° melhor jovem do mundo, atrás de dupla do Barcelona

Endrick durante partida com o Real Madrid - Foto: Thomas COEX / AFP

Sendo um dos principais nomes do futebol brasileiro atual, o jovem Endrick, de 18 anos, foi eleito o 3° melhor jogador jovem do mundo, em estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES). O atleta do Real Madrid só ficou atrás de dois espanhois: Lamine Yamal e Pau Cubasí, ambos do Barcelona.

Para conseguir o resultado, Endrick precisou seguir uma série de critérios. O atleta foi comparado com atletas da mesma idade e da mesma posição, sendo superior em 2,41 pontos.

Leia mais:

>>Sem Lucho Rodriguez, Uruguai segura empate com a Venezuela

>>"Precisamos de muito mais", avalia Dorival Júnior após revés no Paraguai

>>Vini Jr. tenta justificar suas atuações ruins com a seleção e pede desculpas

Na liderança, o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, é considerado com 2,75x mais experiência que os demais. Em 2024, o espanhol soma 17 assistências e 8 gols.

Top-10 dos melhores jovens do mundo: