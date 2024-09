Vini Jr. tenta justificar suas atuações ruins com a seleção e pede desculpas

Vinicius Júnior em derrota do Brasil para o Paraguai - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Craque no Real Madrid e postulante ao prêmio de melhor jogador do mundo na última temporada, o atacante Vinicius Júnior segue sem conseguir acumular boas atuações com a seleção brasileira. Na noite de terça-feira, 11, fez um jogo tímido e pouco participativo na derrota diante do Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Em entrevista após a derrota contra o Paraguai, Vinicius Júnior reconheceu o momento ruim da seleção brasileira e pediu desculpas ao torcedor. "Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação, todo mundo vai voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem, ganhar os jogos com mais facilidade", falou.

"Não podemos vir aqui (Assunção), perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo", argumentou.

Vinicius Júnior ainda tentou explicar o motivo de ter atuações tão diferentes quando atua por Real Madrid e seleção brasileira.

"Os jogos na Europa são mais rápidos do que aqui. A bola chega mais rápido por conta do campo, temos que nos adaptar para jogarmos da melhor maneira para ganharmos os jogos. Ganhando, teremos mais tranquilidade para jogar diferente. É isso. Quero pedir perdão à torcida, sei que é um momento complicado, mas queremos apenas evoluir", disse.

"Sei do meu potencial, do que posso fazer pela Seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vêm. Acaba complicando mais, estou focado em fazer o melhor ao meu país, estou com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou fazer os gols, não é tão fácil quanto parece. Sei da minha confiança, sei de tudo o que represento. Eu estando melhor vou dar tranquilidade aos demais", acrescentou.