Ex-atacante da seleção se irrita com Vini Jr: "Não pode jogar com o nome"

Vinicius Júnior (Vini Jr) atacante do Real Madrid e seleção - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasil mais uma vez jogou mal nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e na noite de terça-feira, 10, perdeu para o Paraguai por 1 a 0. O atacante Vinicius Júnior atuou durante toda a partida e pouco conseguiu produzir. A sua nova atuação ruim irritou o comentarista e ex-atacante Caio Ribeiro durante transmissão da TV Globo.

"O Vinicius não pode jogar só no nome, não. Está na hora de dar um pouco a mais. Está na hora de se movimentar, não ficar só plantado pela esquerda", criticou Caio Ribeiro.

Craque no Real Madrid e postulante ao prêmio de melhor jogador do mundo da última temporada, Vinicius Júnior não consegue repitir as boas atuações na seleção brasileira. Em 35 jogos, ele soma 5 gols e 5 assistências, sem empolgar o torcedor que esperava vê-lo como referência sem a presença de Neymar.

A seleção brasileira ocupa a quinta posição das Eliminatórias da América do Sul, com apenas 10 pontos. O grupo volta a jogar em outubro, com jogos contra o Chile, em Santiago, e Peru, em Brasília.