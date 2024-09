"Não estamos com confiança", diz Marquinhos após revés para o Paraguai

Marquinhos é um dos mais experientes da seleção brasileira - Foto: Reprodução / CBF

Com mais uma atuação tecnicamente abaixo do esperado, a Seleção Brasileira foi superada pelo Paraguai por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 10, no Estádio Defensores del Chaco, em confronto válido pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O gol do jogo foi marcado pelo volante Diego Gomez.

Após a partida, o zagueiro Marquinhos concedeu entrevista. Um dos mais experientes do elenco brasileiro, o defensor do PSG afirma que o trabalho novo e a falta de confiança tem sido determinantes para a má fase do time verde e amarelo.

"Momento de oscilação, estamos tentando nos encaixar e nos organizar. O professor está buscando a melhor forma, isso reflete no resultado. Muitos jogadores novos, a confiança não está com a gente. Foi isso que tentamos frisar no último jogo, hoje não conseguimos. As Eliminatórias não são fáceis, é um momento difícil e temos que saber gerir. É um momento de transição, não estamos com confiança. Vamos buscar com trabalho, buscar os resultados dentro de campo é a melhor resposta", explicou Marquinhos em entrevista à TV Globo.

"Sei como é o ambiente. A Seleção Brasileira não é um lugar fácil de se jogar, tem que ter personalidade, inteligência. Todos aqui precisam disso, temos que retomar a confiança com bons jogos. Depois, o individual vai prevalecer", concluiu.

Com o resultado negativo, o Brasil ocupa a 5ª posição na classificação, com os mesmos 10 pontos somados, a um ponto da repescagem, que agora é ocupada pelos paraguaios, que tem sete pontos.

O próximo compromisso brasileiro nas Eliminatórias será em outubro, contra o Chile, fora de casa, com dia e local a serem definidos pela Conmebol.