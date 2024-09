Holanda e Alemanha empatam em jogaço pela Liga das Nações

O alemão Musiala (no centro) em disputa com os marcadores holandeses - Foto: Nicolas Tucat / AFP

As seleções da Holanda e da Alemanha ficaram no empate em 2 a 2, na 3ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações nesta terça-feira (10), em Amsterdã. Os holandeses marcaram os gols com Tijjani Reijnders e Denzel Dumfries. Já pelo lado alemão balançaram as redes Deniz Undav e Joshua Kimmich.



A Holanda abriu o placar logo aos 2 minutos com Reijnders, mas a Alemanha empatou aos 38 com Undav, após falha de De Ligt. Kimmich virou o jogo para os alemães no fim do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Raum.

Já no segundo tempo, a Holanda empatou novamente aos 5 minutos, com Dumfries finalizando após jogada de Brobbey e passe de Xavi Simons. O jogo terminou empatado em 2 a 2. A lesão de Aké, zagueiro do Manchester City, que saiu de maca, foi motivo de preocupação.

As duas seleções estão empatadas com quatro pontos no Grupo 3 da Liga das Nações. A Alemanha é líder, e a Holanda aparece na segunda colocação. O saldo de gols (5 a 3) é o que define as posições das seleções.

As seleções voltam a campo no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A Holanda visita a Hungria, e a Alemanha encara a Bósnia fora de casa. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada da Liga das Nações.