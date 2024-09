Gabriel Xavier define duelo contra o Flamengo como "Jogo do Ano"

Gabriel Xavier concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 10 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Jogo do ano: Foi assim que o zagueiro Gabriel Xavier classificou o duelo desta quinta-feira, 12, às 21h45, no Maracanã, contra o Flamengo. Após pequena pausa no futebol brasileiro para a Data Fifa, o Esporte Clube Bahia volta à campo em duelo decisivo, que vale uma vaga inédita às semifinais da Copa do Brasil.

Com a proximidade do confronto, Xavier concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 10, no CT Evaristo de Macedo, projetando a partida e não escondendo a importância do jogo: “Além do jogo do ano, é o jogo da minha vida. Sabemos da importância do jogo para o clube, para fazer história”.

“A gente sabe da dificuldade do jogo, da qualidade do adversário. Não vale apenas fazer gols, temos que voltar a ser sólidos e não sofrer gols. Na nossa casa, eles tiveram poucas oportunidades, mas infelizmente sofremos gol na bola parada. Temos que ter um pouco mais de atenção na bola parada especialmente e aproveitar as chances para concluir em gols”, afirmou o zagueiro.

Confira a entrevista completa: