Flamengo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Flamengo se enfrentaram no dia 28 de agosto - Foto: EC Bahia | Rafael Rodrigues

Nesta quinta-feira, 12, Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã, às 21h45, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo das quartas de final, realizado na Arena Fonte Nova, o time carioca levou a melhor, vencendo o Tricolor de Aço por 1 a 0, com um gol de Bruno Henrique.

Para avançar às semifinais, o Flamengo pode até empatar a partida de volta, garantindo sua classificação. Por outro lado, o Bahia precisa reverter a desvantagem para conseguir sua primeira vaga nas semifinais da competição. Para isso, a equipe baiana tem duas alternativas: vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por mais de dois gols para garantir a classificação direta no tempo regulamentar.

Transmissão: Globo, Premiere, Sportv e Amazon Prime.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson (Bruno Henrique), Arrascaeta; Luiz Araújo, Gabigol. Técnico: Tite.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.