BID da CBF: reforços de Flamengo e Corinthians são desfalques na Copa do Brasil

Alex Sandro, um dos reforços do Flamengo na última janela de transferências - Foto: Marcelo Cortes | CRF

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 21h45, no Maracanã, pela vaga na semifinal da Copa do Brasil. Para o duelo decisivo, o Flamengo não contará com nenhum dos quatro reforços contratados nesta janela de transferências: Michael, Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Embora todos estejam regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nenhum deles estará disponível para a partida.

Ausências no Flamengo

Conforme o regulamento da Copa do Brasil, jogadores só podem ser inscritos para uma fase do torneio até a véspera da partida de ida. Por esse motivo, Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata, que foram regularizados após o primeiro confronto das quartas de final, não poderão atuar contra o Bahia nesta quinta-feira. Assim, eles só poderão estrear na competição se o Flamengo avançar à semifinal. Além deles, Michael também não joga o duelo decisivo, mas devido a grave no primeiro jogo, que tirou o atleta dos gramados até outubro.

Depay fora no Corinthians

Outro destaque da janela de transferências brasileira, o recém-contratado pelo Corinthians, Memphis Depay, também ficará de fora da Copa do Brasil, mas de forma definitiva.

Mesmo que o clube avance, o atacante holandês não teve sua inscrição concluída a tempo para a competição devido a um entrave no fuso horário para a liberação dos documentos de registro pela Federação Espanhola, que já havia encerrado expediente.

Já o peruano André Carrillo, que teve seu nome publicado no BID da CBF nesta segunda, 9, vai poder atuar pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, caso a equipe passe pelo Juventude nas quartas. Depay e Carrillo ainda estarão disponíveis para atuar pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Sul-Americana.

Assim, tanto Flamengo quanto Corinthians, clubes que fizeram grandes movimentações no mercado, enfrentarão desafios na Copa do Brasil sem contar com seus principais reforços.