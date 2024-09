Relembre a última vez que o Bahia derrotou o Flamengo no Rio

Bahia 3 x 3 Flamengo, em 2011 - Foto: Reprodução / Futebol Bahiano

Nesta quinta-feira, 12, Flamengo e Bahia voltam a se enfrentar em duelo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2024. Após sair derrotado no primeiro jogo, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão terá de quebrar uma série de tabus caso queira conquistar a classificação inédita na principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Sem vencer o Flamengo há cinco anos, seja em solo soteropolitano, ou em terras cariocas, o Tricolor de Aço encara um tabu ainda maior quando encara o rubro-negro no Rio de Janeiro: são 13 anos sem derrotar o rival em seu território. Com gols de Titi, Dodô e Souza, o último triunfo sobre o Fla, no Rio, aconteceu no dia 4 de setembro de 2011, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, quando venceu por 3 a 1. Renato Abreu descontou para a equipe mandante.

Flamengo 1 x 3 Bahia, em 2011 | Foto: Reprodução

No Maracanã, o jejum é mais incômodo. A última vez que o Flamengo perdeu para o Bahia no principal palco do futebol brasileiro foi no dia 24 de novembro de 1996, há 28 anos atrás. Na ocasião, o Tricolor baiano superou o rubro-negro carioca por 1 a 0, com gol marcado por Edmundo, na primeira fase daquela edição do Brasileirão.