Contra o Flamengo, Bahia vai reencontrar um dos seus maiores carrascos

Gabriel Barbosa comemorando gol - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Bahia terá a difícil missão de reverter uma desvantagem contra o Flamengo em pleno Maracanã, caso queira avançar às semifinais da Copa do Brasil. Além de ter saído perdendo por 1 a 0 no jogo da ida, o Tricolor vai reencontrar um dos seus maiores carrascos dos últimos anos no futebol brasileiro: o atacante Gabriel Barbosa.

Gabigol, como é conhecido, não vive um grande momento pelo Flamengo, sendo reserva de Pedro durante quase toda a temporada. No entanto, com a lesão do atacante, o atual camisa 99 deve voltar a ganhar oportunidades justamente diante do Bahia, equipe que ele já marcou sete gols em sete partidas.

Além do Esquadrão ter sido muito vazado por Gabriel, o histórico de resultados também é desfavorável: São sete derrotas em sete jogos. O último triunfo tricolor contra os cariocas foi justamente quando Gabigol não esteve disponível, o 3 a 0 no Brasileirão de 2019, na Arena Fonte Nova.

A boa notícia para o Bahia é que o carrasco não deve começar entre os titulares, já que acaba de se recuperar de lesão muscular. Gabriel Barbosa provavelmente vem do banco de reservas, enquanto Bruno Henrique ou Carlinhos são as outras opções para o técnico Tite.

Vale lembrar que Gabigol chegou a ser alvo do Tricolor, diante do fato que ele segue sem um acordo com o Flamengo para renovação do seu contrato. Se tudo seguir como está na Gávea, o atacante deve sair de graça ao final desta temporada. O decisivo duelo entre as equipes acontece na próxima quinta-feira, 12, às 21h45, no Rio de Janeiro.