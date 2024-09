"Precisamos de muito mais", avalia Dorival Júnior após revés no Paraguai

Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A derrota para o Paraguai na noite desta terça-feira, 10, foi a primeira de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. O treinador, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, analisou a partida e reconheceu que o Brasil precisa evoluir muito para chegar ao patamar esperado por todos.

“A partir do momento em que sofremos o gol nos perdemos. Tudo o que vinha sendo construído, até o final da primeira etapa deixamos e abrimos mão. Foi o pior tempo desde que estamos aqui e contribuiu para o resultado final”, avaliou Dorival.

“Temos que trabalhar e entender que precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível que todos queremos. Nós estamos buscando a todo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso, mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho”, complementou.

A Amarelinha teve chance de balançar as redes com Guilherme Arana, Gerson, João Pedro e Rodrygo, mas esbarrou no bloqueio defensivo paraguaio e na falta de precisão nas finalizações. Para o treinador, está faltando o detalhe mais importante.

“Acho que, de um modo geral, você tem que buscar um equilíbrio rapidamente. Nós temos um posicionamento, temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passes com velocidade, e está nos faltando o detalhe mais importante, que são as infiltrações e momentos finais para sermos mais incisivos e diretos”, explicou o treinador.

É uma pena isso, estamos trabalhando bastante Dorival Júnior - técnico da Seleção Brasileira

A caminhada da Seleção Brasileira nas Eliminatórias continuará na data Fifa de outubro. No período, Dorival Júnior irá preparar a equipe para encarar o Chile, fora de casa, pela 9ª rodada, e o Peru, em Brasília, pela 10ª rodada.