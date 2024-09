De volta à Seleção, Lucas lamenta derrota para o Paraguai: "Frustração"

Lucas Moura concede entrevista após derrota do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A expectativa era emendar a segunda vitória seguida nas Eliminatórias e carimbar de vez a recuperação no classificatório, mas a Seleção Brasileira decepcionou mais uma vez e perdeu para o Paraguai por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 10, em Assunção, em jogo da 8ª rodada.

Em entrevista após a partida, o atacante Lucas Moura analisou a partida e lamentou o gol sofrido pela equipe ainda no primeiro tempo. O camisa 11 entrou em campo no decorrer do segundo tempo e reforçou que o Brasil sempre buscou a vitória.

“É um resultado totalmente inesperado. A gente veio aqui para buscar a vitória e tínhamos todas as condições disso. Estávamos dominando a partida, o jogador deles acertou um belo chute e a partir dali o jogo praticamente acabou. No segundo tempo, acho que a equipe teve um pouco mais de volume, criamos algumas situações, martelamos, mas não conseguimos o resultado”, afirmou.

Fica a frustração, mas o trabalho continua Lucas Moura - atacante do São Paulo e da Seleção Brasileira

Na próxima data Fifa, a Seleção Brasileira encara o Chile, fora de casa, e o Peru, em Brasília, pela 9ª e 10ª rodadas das Eliminatórias, respectivamente.