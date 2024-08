Com tático, Vitória segue preparação para pegar o São Paulo

Elenco rubro-negro trabalha focado no jogo fora de casa contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira / E Vitória

O plantel do Vitória prosseguiu com as atividades de preparação para o importante compromisso diante do São Paulo, marcado para este domingo, 25, às 18h30, no Morumbi, válido pela 24ª rodada doa Série A do Campeonato Brasileiro.

O início das atividades desta quinta-feira, 22, foram sob o comando do preparador físico Caio Gilli. Os jogadores fizeram exercícios físicos e enfrentamentos de dois contra um em espaço reduzido com dois golzinhos. Em seguida, o técnico Thiago Carpini comandou as ações no CT Manoel Pontes Tanajura.

No campo Bebeto Gama, Carpini dividiu dois times e ministrou um trabalho tático com onze jogadores, onde realizaram ações com posse de bola e ênfase na marcação e organização defensiva. O restante do grupo aperfeiçoou finalizações a gol no campo 2.

O recém-chegado atacante Gustavo Mosquito participou somente da primeira parte das atividades. Acometido de catapora, o meia Pablo segue afastado em tratamento no departamento médico. O grupo volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, 23.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leão da Barra é o 16º colocado no Brasileirão, com 22 pontos somados.