Vitória afunda na defesa: Leão é o time que mais sofreu gols no BR24

Vitória tem a pior defesa do campeoanato ao lado do Atlético-GO - Foto: Victor Ferreira / EC Bahia

Após sofrer derrotas para o Bahia e empatar com o Cruzeiro nas últimas rodadas, o Vitória vê o sistema defensivo se tornar um ponto crítico no Campeonato Brasileiro. Com 55 gols sofridos até agora na temporada 2024, o Leão está se aproximando do desempenho defensivo do ano anterior, quando sofreu 58 gols e conquistou o título da Série B.

No empate de 2 a 2 com o Cruzeiro, ocorrido na última segunda-feira, 19, a equipe comandada por Thiago Carpini chegou a 36 gols sofridos em 23 partidas, igualando o número de gols sofridos pelo Atlético Goianiense, atualmente na lanterna da tabela, com apenas 15 pontos conquistados na competição.