Com Gustavo Mosquito, Vitória trabalha pensando no São Paulo

Elenco rubro-negro durante atividade no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco rubro-negro deu continuidade aos trabalhos de preparação para o compromisso diante do São Paulo, marcado para o próximo domingo, 25, às 18h30, no Morumbi, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após uma avaliação no Núcleo de Saúde e Performance, as atividades desta quarta-feira, 21, foram iniciadas na academia, com exercícios de ativação. Já no CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador físico Caio Gilli comandou o aquecimento.

Os trabalhos com bola ocorreram no campo 2. Os zagueiros Edu, Neris, Wagner Leonardo, Bruno Uvini e Caio Vinícius, fizeram trabalhos específicos da posição com o assistente técnico Márcio Goiano.

O assistente Estephano Djian ministrou uma atividade de cruzamentos e finalizações de dentro da área. O técnico Thiago Carpini acompanhava atento o trabalho.

Por fim, Carpini esboçou os prováveis titulares e aperfeiçoou a saída de bola e a construção das jogadas ofensivas. O restante do grupo participou de um jogo em campo reduzido.

A novidade da atividade foi a presença do atacante Gustavo Mosquito. Ele realizou um trabalho específico a parte, com o auxiliar de preparação Vinbícius Franco.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leão da Barra é o 16º colocado no Brasileirão, com 22 pontos somados.