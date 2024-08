Edu afirma estar pronto para substituir Neris: "Estou preparado"

Edu deverá ser o substituto de Neris contra o São Paulo - Foto: Reprodução / EC Vitória

O zagueiro Edu concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 21, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão. O defensor entrou no decorrer do último jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Antes de vir para o rubro-negro baiano, Edu estava no Goiás, que disputa a Série B do Brasileiro. Ele explicou as diferenças de características de jogo com a Série A.

"Acho que na Série B o jogo fica mais competitivo, fica mais pegado. Na Série A é jogado com mais qualidade, tem um pouco mais de espaço e na Série B o jogo é muito brigado, fica muito truncado o jogo. Acho que essa é a total diferença entre a Série A e a Série B", comentou inicialmente.

Com a expulsão de Néris na última partida, Edu deve seguir na defesa rubro-negra para o compromisso diante do São Paulo, no próximo domingo, 15, no Morumbi. Ele se diz integrado ao clube e pronto e se coloca a disposição de Thiago Carpini.

"Estou me sentindo muito bem fisicamente e estou bem adaptado ao clube já. Fiz boas semanas de treinamento e acho que os jogos que entrei, me senti muito bem. Estou preparado para o próximo jogo", explicou.

Uma das forças do São Paulo é a bola aérea. Edu revelou que a equipe tem dado atenção a este quesito e lamentou o gol sofrido contra o Cruzeiro.

"A gente sempre trabalha bola aérea depois do treinamento, faz um complemento de bola aérea. Não é uma coisa que não preocupa tanto, porque a gente vem trabalhando no dia a dia muito. E no lance do gol, a gente tem uma infelicidade do cara conseguir subir um pouco mais que a gente fazer o gol", concluiu.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 16ª posição, com 22 pontos somados.