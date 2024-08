Suspenso, Neris desfalca o Vitória na partida contra o São Paulo

Neris perderá o jogo diante do São Paulo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Sexto jogador do Vitória expulso no Campeonato Brasileiro, Neris desfalca o time na partida contra o São Paulo, no próximo domingo, 25, pela 24ª rodada. O zagueiro, que vinha se destacando desde que chegou na Toca do Leão, cumpre suspensão automática por ter recebido cartão vermelho no empate diante do Cruzeiro, nesta segunda-feira, 19.

Neris foi advertido por fazer uma falta que impediu chance clara e manifesta de gol da Raposa, em uma jogada originada por um erro dele mesmo. O zagueiro dominou mal um passe e foi desarmado pelo atacante Kaio Jorge, que sairia de frente com Lucas Arcanjo.

Leia mais:

Fábio Mota critica árbitro e VAR: "Escandaloso e vergonhoso"

Governador diz que Vitória foi prejudicado contra o Cruzeiro: "Todo mundo viu"



Dentro de campo, a expulsão de Neris e decisões polêmicas da arbitragem acabaram influenciando diretamente no resultado. Após abrir 2 a 0 no placar, o Rubro-Negro viu o Cruzeiro chegar ao empate.

O substituto de Neris deve ser Edu, que entrou no lugar do companheiro de zaga e formou a dupla com Wagner Leonardo. O Leão enfrente o São Paulo no Morumbi, em São Paulo, às 18h30 do domingo.