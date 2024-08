Gustavo Mosquito faz exames e assina pré-contrato com o Vitória

Gustavo Silva, atacante do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

O atacante Gustavo Silva, de 26 anos, que atualmente defende o Corinthians, esteve no Barradão na manhã desta quarta-feira, 21, para realizar exames médicos e assinar pré-contrato com o Vitória. A informação foi apurada pelo Portal A TARDE.

Gustavo 'Mosquito' busca a rescisão de seu contrato com o Corinthians na justiça e só poderá reforçar o Vitória após a decisão judicial. O jogador questiona atrasos no pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e de direitos de imagem.

Leia mais:

>> Após reclamação de Fábio Mota, CBF convoca reunião sobre arbitragem

>> Quer ser atleta? Veja onde aprender e praticar esportes olímpicos em Salvador

Apesar de já ter atuado em dez partidas na Série A deste ano, o que normalmente impediria sua transferência para outro clube da mesma divisão, a rescisão judicial abriria a possibilidade de ele jogar por outra equipe do Brasileirão no restante da temporada.

Até o momento, na temporada de 2024, Gustavo Silva disputou 27 jogos pelo Corinthians, marcou um gol e forneceu duas assistências.