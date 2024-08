Vitória perde titular importante para partida contra o São Paulo

Luan, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular e peça importante para o Vitória, o volante Luan está fora do próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, pela 24ª rodada. Emprestado pelo time paulista, o jogador não pode enfrentar o clube dono de seus direitos econômicos.

Uma cláusula no contrato de empréstimo impede que Luan seja escalado por Thiago Carpini no domingo, 25. Para substituir o camisa 8, o técnico rubro-negro deve entrar com Willian Oliveira, que retorna de suspensão.

Outro desfalque certo é o do zagueiro Neris, expulso no polêmico empate diante do Cruzeiro. Com isso, Edu deve formar a dupla de zaga com Wagner Leonardo.

Sem Luan e Neris, o Vitória visita o São Paulo no Morumbis, em São Paulo, às 18h30 deste domingo. A depender dos resultados da rodada, o Leão da Barra pode entrar na partida dentro da zona de rebaixamento, já que está empatado em 22 pontos com o Corinthians, 17º colocado.