Copa São Paulo 2025: confira sedes e grupos dos times baianos

Copa São Paulo de Futebol Júnior chega a sua 55ª edição - Foto: Reprodução / FPF

Os clubes baianos já conhecem as cidades sedes e as respectivas chaves da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Os representantes do estado na 55ª edição da competição serão Bahia, Vitória, Estrela de Março e ECPP Vitória da Conquista.

Sediado em Cravinhos, o Vitória está no grupo 8 com Comercial de Ribeirão Preto-SP, Retrô-PE e São José-RS.

O Bahia está no grupo 16, na cidade de Capivari, e terá como adversários Capivariano-SP, Madureira-RJ e Sergipe.

O Vitória da Conquista terá como sede de Guaratinguetá, onde jogará com o Atlético Guaratinguetá, Grêmio-RS e Porto Vitória-ES no grupo 21.

Por fim, o Estrela de Março estará no grupo 26 em Salto, e terá pela frente Sfera-SP, América-MG e Piauí.

São 128 times divididos em 32 grupos disputando a maior competição de divisões de base do mundo. As equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, com as duas melhores avançando à fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.