Cuiabá moverá ação por dívida do Grêmio na venda de jogador do Vitória

Venda de Pepê ao Vitória vai gerar disputa judicial entre Cuiabá e Grêmio - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Cuiabá prepara uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por problemas em relação a descumprimento de contratos, para cobrar o Grêmio por uma dívida relacionada à venda do volante Pepê ao Vitória, que foi concretizada no início deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Após notificar o clube gaúcho e não obter resposta, o jurídico do Dourado finaliza os trâmites para formalizar a cobrança. O clube mato-grossense alega ter direito a 40% do valor transação por ter participado de etapas anteriores da formação ou da negociação do atleta.



O valor acordado entre as partes é de 120 mil dólares, cerca de R$ 682 mil na cotação atual. O Grêmio teria recebido US$ 300 mil, o equivalente a R$ 1,7 milhão do Vitória pela venda, mas não repassou nenhum valor ao Cuiabá.

Essa não é a primeira vez que o Cuiabá aciona a CNRD para cobrar dívidas de transferências. Casos semelhantes envolveram Corinthians, Atlético-MG e, futuramente, devem incluir o Santos.