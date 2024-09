Elenco do Vitória avança na preparação para pegar o Atlético-GO

Vitória está praticamente pronto para pegar o Atlético-GO fora de casa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória praticamente encerrou a preparação para o confronto direto contra o Atlético-GO, marcado para este sábado, 14, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A comissão técnica promoveu trabalhos de ordem técnico-táticas com o grupo.

As atividades desta quinta-feira, 12, foram iniciadas com o grupo assistindo a vídeos do adversário. Logo depois, realizaram exercícios de ativação na academia. No campo, fizeram o aquecimento no campo Bebeto Gama com o preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini ministrou as atividades técnicas e táticas no CT Manoel Pontes Tanajura. Inicialmente, os jogadores aprimoraram bolas paradas ofensivas e defensivas. Na segunda parte, os atletas simularam a criação de jogadas ofensivas.

Recuperados de lesão, Matheusinho e Ryller treinaram normalmente com o elenco rubro-negro. Em tratamento, Caio Vinícius e Patric Calmon seguiram as recomendações médicas. Os dois devem ser vetados e não viajarão para Goiás.

O grupo encerra a preparação na manhã desta sexta-feira, 13, na Toca do Leão. A lista de relacionados será definida após a atividade.

Após o almoço, a delegação se dirige ao Aeroporto Internacional de Salvador. O Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer.